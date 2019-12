Capodanno ad Alessandria

Il Capodanno 2020 ad Alessandria si presenta come una manifestazione di forte attrattiva, di grande coinvolgimento e di particolare prestigio per l’importanza degli ospiti che saranno presenti per animare una festa dell’intera comunità alessandrina e dei tanti che certamente giungeranno in piazza Gugliemo Marconi la sera del 31 dicembre per attendere insieme l’arrivo del nuovo anno.

I dettagli dell’evento sono stati al centro della conferenza stampa odierna, presso il Salone del Museo Civico del Palazzo Cuttica di Alessandria, alla presenza del Sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco, dell’Assessore Comunale alle Manifestazioni ed Eventi Cherima Fteita, dell’Assessore Comunale alle Politiche sociali e allo Sport Piervittorio Ciccaglioni, di Stefano Venneri, Dj e presentatore ufficiale dell’evento-Radio Gold, di Alex Torchio, frontman degli eXplosion, di Filippo Terranova, frontman della Bluesphemy Band, dei Dj Stefano Pain e Francesco Pittaluga, di Roberta Pelizer (RP Event), di Giammaria Ravetti (Amministratore unico di Giammaria Ravetti s.r.l.s.-Light is Life) nonché di Claudio Vandoni e di Michael Lemmi (rispettivamente allenatore e capitano della squadra di basket Fortitudo Sandara Alessandria, coinvolta nel progetto per la scelta di sostegno solidale a favore dell’AIRC).

La manifestazione è promossa dall’Amministrazione Comunale di Alessandria e si avvale della collaborazione e del sostegno di Gruppo Amag, di CulturAle-ASM Costruire Insieme, di Giammaria Ravetti s.r.l.s.-Light is Life, di RP Event, di LAB 41 di Alessandria e, come media partners, di Radio Gold e de Il Piccolo di Alessandria.

La novità di #alessandriasocial

Particolarmente significativo, nell’ambito delle peculiarità dell’evento, è l’avvio di un progetto – denominato #alessandriasocial – le cui peculiarità e potenzialità si irradiano ben oltre la sera stessa del Capodanno per diventare un “fiore all’occhiello” per Alessandria per tutto il 2020 e oltre. Di che si tratta? La ragione alla base della proposta è quella di focalizzare e indicare, da parte dell’Amministrazione Comunale (con il fattivo ruolo dell’Assessorato alle Manifestazioni ed Eventi), una serie di obiettivi di carattere locale nei confronti dei quali suggerire e orientare la raccolta e devoluzione di fondi, libere offerte, sponsorizzazioni e sostegni da parte di Soggetti Privati e della stessa Cittadinanza durante lo svolgimento di alcune importanti manifestazioni ed eventi.

La natura “social” di tali obiettivi va intesa in senso molto ampio: dagli aspetti di sostegno e valorizzazione maggiormente sociali, a quelli di promozione dei talenti artistici e culturali alessandrini, dalle situazioni di carattere emergenziale sulle quali veicolare con tempestività la solidarietà della comunità locale, a quelli in cui si ritenga importante e strategico – nell’ambito di particolari eventi celebrativi istituzionali e non, durante l’anno… – enfatizzare la ricerca della massima qualità possibile nella progettazione e realizzazione di momenti di festa che rafforzino ulteriormente il senso di appartenenza della comunità alessandrina.

Tutto ciò potrà dunque essere veicolato (anche) attraverso l’uso dei Social Media (da qui l’introduzione del hashtag “#alessandriasocial”) e diventare un elemento distintivo – per quantità di apprezzamento e “citazione” dell’hashtag stesso e, soprattutto, per coinvolgimento effettivo di tanti Soggetti alle iniziative proposte – del senso di rinnovamento e di sviluppo comunitario che, a partire dal Capodanno 2020, la Città di Alessandria vuole darsi.

Di seguito, la declinazione e le peculiarità del Capodanno 2020 ad Alessandria.

31 DICEMBRE 2019

Piazza Marconi ore 20.00

Concerto Live Music del gruppo “Bluesphemy Band”

The Bluesphemy Band è un gruppo formato da sette elementi caratterizzata da una sessione fiati, tromba e sassofono. Nasce circa 4 anni fa e ha già riscosso un buon successo nell’ambito alessandrino, partecipando a diversi eventi. Il gruppo offre due ore di spettacolo continuo totalmente live, spaziando dalla Rhythm & Blues di Ray Charles, Blues Brother, Ottis Redding alla soul dance anni ’80-90 Funky e Rock & Roll italiane ed internazionali.

Filippo Terranova – voce

Fabio Polentini – chitarra

Roberto Cipolla – basso

Fabio Porrati – tastiere

Andrea Varvelli – batteria

Mirko de Matteo – sax

Luca Filippini – tromba

ore 21.30

Flashmob a cura di RP Event

Il brand RP Event farà ballare Alessandria sulle note di “La Mordidita” di Ricky Martin feat Yotuel. Verrà lanciata su tutti i Social Network la coreografia da imparare in modo che il 31 dicembre potrà essere ballata insieme.

Dalle 21.15 si partità da via dei Martiri per formare un lungo corteo di festa che arrivi in piazza Marconi, sede del Capodanno e verrà animata la serata.

Una volta salito sul palco, il brand RP Event intratterrà – fino alle 22:00 – le persone con il Flash Mob Show affinché Alessandria diventi un unico corpo che balla.

ore 22.00

Live Concert del gruppo “eXplosion”

Alex, Elisa, Lord Byron, Andrea e Dario sono gli Explosion, il primo Energy Disco Show italiano, la top show band italiana con all’attivo una media di 170 concerti a stagione.

Due ore di spettacolo senza pause in cui le migliori hit internazionali e italiane di genere dance, pop, rock, latino e funky che ci hanno fatto scatenare dagli anni Ottanta fino ad oggi, sono impreziosite da acrobatiche coreografie, repentini cambi d’abito, una scintillante scenografia e soprattutto tanto tanto coinvolgimento: sarà impossibile stare fermi!

Verrà proposto uno show ad altissimo tasso d’energia in cui le splendide voci di Elisa e Alex si alternano con quelle sorprendenti di Byron, Andrea e Dario creando un impatto vocale straordinario.

A rendere ancora più completo lo spettacolo, due bellissime ballerine che affiancano i cantanti e i musicisti nei continui cambi di costume e nel coinvolgimento del pubblico.

ore 23.55

MIDNIGHT COUNTDOWN: GLI AUGURI ALLA CITTÀ

dopo gli auguri dell’Amministrazione Comunale, inizierà il conto alla rovescia per il Nuovo Anno

1° GENNAIO 2020

ore 00.00

“Benvenuto 2019”: Light show & effetti speciali

Light Show a cura di Giammaria Ravetti s.r.l.s.-Light is Life (http://ravettilight.it): la società che opera nel settore dell’innovazione artistica e tecnologica nel campo dell’illuminazione sia essa declinata nella forma dei grandi eventi, dell’illuminazione architetturale per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, degli eventi sportivi e promozionali, nonché di quelli puramente emozionali attraverso lo strumento del memoriale. Nel proprio settore di riferimento promuove un nuovo impiego dello strumento illuminotecnico che, attraverso tecnologie anche di nuova generazione, evidenzia non solo la tridimensionalità della luce, ma anche la sua quarta dimensione (il tempo).

Effetti speciali a cura di MakeAHit (www.makeahit.it): “Alla grande!” è il loro motto, il loro modo di pensare, agire e lavorare. Entusiasmo, dinamicità e creatività sono la chiave di lettura delle loro proposte concepite per fare vivere esperienze uniche.

ore 00.20 – fino alle ore 01.30

“La Piazza che Balla” – DJ set Stefano Pain B2B Francesco Pittaluga

Dopo il successo dell’anno scorso tornano in consolle per farci ballare due tra i nomi più autorevoli della scena Alessandrina e italiana: Stefano Pain e Francesco Pittaluga Dj’s e Producers… in un B2B stellare!

Come sempre, il loro set comprenderà sia le novità del 2019, sia i più grandi successi della storia della dance proposti con il solito entusiasmo che contraddistingue le loro performance live durante le quali instaurano sempre un vero e proprio scambio di emozioni con il pubblico presente.

Stefano Pain

DJ, Produttore, Remixer, l’alessandrino Stefano Pain gira l’Italia e l’Europa grazie alle sue produzioni musicali. La sua passione lo ha portato nel mondo della vita notturna all’età di 15 anni.

Ha iniziato a lavorare con i migliori club del Paese, alimentato dall’amore per la musica e da una forte determinazione. Il suo stile ha una forte tendenza verso la musica house/progressiva/ elettronica in cui melodie e ritmi si fondono insieme in modi positivi e solari, che rispecchiano il suo carattere amichevole e sociale. La qualità delle sue produzioni è riconosciuta in tutto il mondo. Il suo nuovo lavoro, QUAKE, è stato firmato con l’etichetta di Hardwell Revealed.

Ram Tam Tam (Pilot 6 – Armada – Music) è stato scelto per diversi mesi e Back (Cr2 Records) è salito in cima alla classifica di Beatport House e “Bring That Noize” è stato firmato sull’etichetta Mix Mash the Laidback Luke. Altre opere significative di Stefano: “Somewhere In The Sky” (Ego / Cr2 rec) “Go” e “Retweet” (Juicy Music) “My House” (Bootylicious rec) “Hands Up Everybody” (Bootylicious rec).

Stefano ha collaborato con molti artisti internazionali: Bob Sinclar “Far L’Amore” per la sua etichetta gialla (Stefano Pain Rmx) più Craig David “Our Love” (Stefano Pain Rmx), Robbie Rivera “Ding Dong” su Juicy Music (Stefano Pain Rmx ), Dhs 12 “Rock Da House” per Juicy Music (Stefano Pain Rmx), Stefano Pain e Dero “Retweet” su Juicy Music Michael Gray “Borderline” (Stefano Pain Rmx), Maurizio Gubellini e Stefano Pain “Shake It Up” su Bootylicious Rec e molti altri.

I suoi brani sono stati pubblicati su BBC Radio1 Essential Mix, DMC US House Cool Cut Chart, Beatport Chart e playlist dei migliori dj di musica dance come: Swedish House Mafia, Tiesto, David Guetta, Avicii, Axwell, Sebastian Ingrosso, Alesso, Pete Tong, Paul Oakenfold, Bob Sinclar, Fedde Le Grand, Nicky Romero, Harwdell, Dyro, Dannic, W&W, Giocatori di bingo, Eddie Thoneik, Chuckie, Daniz Koyu, Roger Sanchez, Thomas Gold, Dannic, Daddy’s Groove, Promise Land, Alex Gaudino, Robbie Rivera, Dimitri Vegas & Like Mike, Swanky Tunes, Firebeatz, Nari & Milani, Antoine Clamaran, Olav Basoski e molti altri. Si è esibito in tutta Italia, Stati Uniti, Spagna, Siberia, Ucraina, Grecia, Croazia, Georgia, Giappone, Germania, Svezia, Russia e Svizzera, sia come DJ residente che da protagonista. Stefano ha creato la sua etichetta Bootylicious Records con Danilo Rossini. Oggi Bootylicious è un vero riferimento per tutti i DJ che amano il suono della Progressive House.

Per maggiori informazioni: http:// dj.beatport.com/stefanopain

Francesco Pittaluga

Francesco Pittaluga dj, produttore e ideatore di one night. Sono gli inizi degli anni 90 quando Francesco inizia la sua carriera artistica come dj. Negli anni Francesco continua a cogliere le molte opportunità che gli si presentano distinguendosi per il suo stile inconfondibile e la sua scelta musicale mai scontata e in continua evoluzione.

Arriva così a lavorare nelle consolle di quei club indicati come i luoghi di culto dellʼhouse music non solo in Italia ma anche in diversi paesi europei: Pacha Londra, Pacha Mallorca, Planet People Mikonos, es Paradis Ibiza, Tropics Barcellona, Lifting Club Svizzera, Magazzini Generali Milano, Cocorico Riccione, Villa delle Rose, Peter Pan Riccione, Amnesia Milano, Sky Porto Rotondo, Ritual costa Smeralda …

Francesco ha condiviso la consolle con personaggi come: Bob Sinclar, David Guetta, Skin, Boy George, David Morales…

Insieme a Stefano Pain ha prodotto diverse tracce supportate dai più importanti networks e djʼs internazionali nei loro dj set e charts.

Presenta l’intero evento il dj Stefano Venneri di Radio Gold

Stefano Venneri, il dj dei record per il decimo anno presenterà il Capodanno della Città di Alessandria.

Entrato nel Guinness World Record diverse volte, oggi è l’attuale detentore della Maratona Radiofonica più lunga del Mondo 205 , primato realizzato il 12 ottobre del 2016.

Venneri ha presentato molti eventi in Città in tanti anni.

La serata sarà trasmessa in diretta su Facebook da Radio Gold.

