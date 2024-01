In arrivo dalla Regione Piemonte 76.000 euro di risorse per le scuole che, nell’anno scolastico 2023-2024, realizzano progetti per gli alunni sordi. Sono 9 le scuole ammesse al contributo, nessuna in provincia di Alessandria.

Promuovere la piena inclusione di chi non ci sente vuol dire rendere accessibile la comunicazione tra sordi e udenti, attraverso l’acquisizione della Lingua italiana dei segni (LIS) come lingua naturale per gli studenti sordi, insieme a studenti udenti che apprendono la LIS come seconda lingua.

La LIS è fondamentale per lo sviluppo cognitivo ed emotivo della persona sorda, ed è importante utilizzarla a partire dalla primissima infanzia. Il bando regionale prevede due linee di finanziamento: contributi per i nuovi progetti; contributi per integrare e potenziare le attività dei progetti biennali avviati nell’anno precedente.

La Regione ha aumentato i fondi destinati alla promozione e alla divulgazione della LIS, ufficialmente riconosciuta dallo Stato nel 2021 per garantire pari opportunità di accesso alla comunicazione, all’istruzione e al lavoro. L’incremento delle risorse si è reso necessario per rispondere alla consistente richiesta da parte delle scuole, che hanno evidenziato la necessità di attivare azioni formative finalizzate al sostegno didattico-educativo dei sordi.