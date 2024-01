La Regione Piemonte ha approvato, negli ultimi giorni dell’anno, un ampio programma di manutenzione idraulica per gli anni 2024-2025. Con un budget complessivo di 3 milioni di euro, l’iniziativa mira a affrontare questioni critiche su interventi di manutenzione dei corsi d’acqua demaniali di competenza regionale. In particolare, il piano approvato include 91 interventi specifici; 13 quelli in provincia di Alessandria, per un importo di 310.000 euro.

Gli interventi

SPIGNO MONFERRATO – € 30.000 – taglio della vegetazione e ripristino sezione deflusso fiume Bormida di Spigno (loc. Sabbioneto);

– taglio della vegetazione e ripristino sezione deflusso fiume Bormida di Spigno (loc. Sabbioneto); DENICE – € 20.000 – taglio della vegetazione fiume Bormida di Spigno, in prossimità dell’attraversamento SP 221 di Denice;

– taglio della vegetazione fiume Bormida di Spigno, in prossimità dell’attraversamento SP 221 di Denice; MURISENGO – € 30.000 – taglio della vegetazione e ripristino sezione deflusso Stura del Monferrato;

– taglio della vegetazione e ripristino sezione deflusso Stura del Monferrato; CERRINA MONFERRATO – € 25.000 – taglio della vegetazione e ripristino sezione deflusso Stura del Monferrato;

– taglio della vegetazione e ripristino sezione deflusso Stura del Monferrato; MOMBELLO MONFERRATO – € 25.000 – taglio della vegetazione e ripristino sezione deflusso torrente Stura del Monferrato;

– taglio della vegetazione e ripristino sezione deflusso torrente Stura del Monferrato; BORGO SAN MARTINO – € 25.000 – taglio della vegetazione e ripristino sezione deflusso torrente Rotaldo nel tratto tra autostrada e S.P. 55;

– taglio della vegetazione e ripristino sezione deflusso torrente Rotaldo nel tratto tra autostrada e S.P. 55; GABIANO – € 15.000 – manutenzione rio Marca in loc. Piagera mediante taglio della vegetazione e risagomatura d’alveo nel tratto a monte della S.P.;

– manutenzione rio Marca in loc. Piagera mediante taglio della vegetazione e risagomatura d’alveo nel tratto a monte della S.P.; PREDOSA – € 20.000 – taglio della vegetazione e ripristino sezione deflusso torrente Stanavazzo (loc. Boschi);

– taglio della vegetazione e ripristino sezione deflusso torrente Stanavazzo (loc. Boschi); STAZZANO – € 20.000 – ripristino sezione di deflusso rio Vargo in loc. Cascina Sabbione;

– ripristino sezione di deflusso rio Vargo in loc. Cascina Sabbione; BORGHETTO DI BORBERA – € 25.000 – risagomatura con movimentazione depositi litoidi in corrispondenza della confluenza T. Dorbera in T. Borbera;

– risagomatura con movimentazione depositi litoidi in corrispondenza della confluenza T. Dorbera in T. Borbera; FABBRICA CURONE – € 30.000 – ripristino sezioni di deflusso torrente Curone con movimentazione materiale litoide e taglio vegetazione arborea in alveo a monte loc. Malvista;

– ripristino sezioni di deflusso torrente Curone con movimentazione materiale litoide e taglio vegetazione arborea in alveo a monte loc. Malvista; BOSIO – € 20.000 – taglio piante e risagomatura torrente Ardana a valle del depuratore comunale;

– taglio piante e risagomatura torrente Ardana a valle del depuratore comunale; GAVI – € 25.000 – taglio piante e rimodellazione alveo torrente Neirone in località Pratolungo.

L’attuazione del programma sarà più efficace grazie alla collaborazione con gli enti locali che conoscono meglio le realtà in cui insistono i corsi d’acqua.

Spiega l’assessore competente alla difesa del suolo e opere pubbliche del Piemonte, Marco Gabusi: “L’importanza di una pianificazione attenta garantisce una maggior sicurezza durante eventi metereologici impetuosi, come quelli degli ultimi anni, tutelando l’ambiente e il benessere della nostra comunità”.