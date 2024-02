Rete Idrica Intelligente: da lunedì 12 il cambio di 40.000 contatori in 20 comuni alessandrini

Da lunedì prossimo, 12 febbraio, i tecnici addetti procederanno alla sostituzione di circa 40.000 misuratori tradizionali con misuratori smart.

Si partirà da Spinetta Marengo, proseguendo con Litta Parodi, Cascinagrossa, Mandrogne, San Giuliano Vecchio, San Giuliano Nuovo, Castelceriolo, Lobbi, Valle San Bartolomeo, Valmadonna, Astuti, Villa del Foro, Casalbagliano, Cabanette, Cantalupo, per terminare con la sostituzione dei misuratori nella città di Alessandria.

Tutti gli utenti, nei giorni precedenti la sostituzione, saranno informati mediante l’affissione degli avvisi sul giorno in cui verrà effettuato l’intervento.

La sostituzione avverrà in pochi minuti, ma potrebbe richiedere la momentanea sospensione dell’acqua. Per questo si invita a non programmare il funzionamento di elettrodomestici o apparecchiature quali lavatrici o lavastoviglie.

L’iniziativa fa parte del progetto “Rete idrica intelligente”, finanziato dal PNRR, con il quale AMAG Reti Idriche si appresta ad avviare la digitalizzazione della rete idrica in 20 comuni dell’Alessandrino, tra cui Alessandria.