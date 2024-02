Pro Sesto-Alessandria, campo impraticabile: rinviata. Martedì sera arriva il super Mantova

Tutto spostato in avanti, perché la data del recupero è sconosciuta. ‘Da destinarsi’, come si dice di solito. Agonia salvezza prolungata, dunque, per l’Alessandria calcio, che aveva preparato nei dettagli questa gara dal peso specifico enorme, rifugiandosi addirittura nel ritiro di Carate Brianza per qualche giorno, accompagnata come sempre da sterili polemiche. Ma tant’è. In attesa di conoscere la data di un recupero che rischia di essere svuotato, o comunque meno importante di quanto lo fosse ieri perché, se si va troppo in là, la classifica potrebbe essere diversa, si pensa al futuro.

Già. Il calcio guarda sempre avanti, c’è sempre ‘la prossima partita’. E per l’Alessandria di Banchini sarà un impegno da brividi: martedì sera (20.45) arriva al Moccagatta la capolista Mantova che, ieri sera, in contemporanea alla gara rinviata di Sesto, ha superato la Triestina 2-1. I virgiliani dominano il girone A, +9 sulla Torres, impegnata oggi in casa con la Juve NG. Una partita, per i grigi, da giocare a cuor leggero, con la testa libera e nulla da perdere.

Hai visto mai che la stranezza del calcio faccia tappa ad Alessandria….