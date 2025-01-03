Attualità Cronaca IN EVIDENZA Video

Siena: la Finanza sequestra 1,2 milioni a società

Set 3, 2025


SIENA (ITALPRESS) – Sotto la direzione della locale Procura, la Guardia di Finanza di Siena ha eseguito un sequestro nei confronti di una società dell’Amiata operante nel settore della pelletteria, il cui legale rappresentante è indagato per avere indicato, nelle dichiarazioni fiscali, costi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da quattro imprese gestite da cittadini di nazionalità cinese. In base agli elementi complessivamente raccolti, tenuto anche conto del limitato profilo imprenditoriale dei soggetti che hanno emesso le fatture e, in alcuni casi, della loro irreperibilità, il pm ha richiesto la misura cautelare reale, che è stata accolta dal gip che ha disposto, nei confronti della società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, per 1.184.183,16 euro. vbo/mca2
Fonte video: Guardia di Finanza

