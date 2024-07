SALERNO (ITALPRESS) – Un grosso incendio ha impegnato per molte ore a Persano le squadre dei Vigili del fuoco di Salerno, Eboli e Agropoli. In fiamme tonnellate di ecoballe contenenti rifiuti. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte fra martedì 30 e mercoledì 31 luglio per spegnere il rogo.

abr/gtr/

