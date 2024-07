Quattro arresti a Siena per rapine, furti, e lesioni: 3 sono minorenni

SIENA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Siena, nell’ambito di un’indagine scaturita dalle plurime rapine commesse la sera del 7 luglio scorso da un gruppo di giovani, in prevalenza minorenni, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un minore e diverse perquisizioni domiciliari. Sono quattro, in tutto, gli indagati, 3 minorenni ed 1 maggiorenne, ritenuti i presunti responsabili, a vario titolo, delle rapine, furti e lesioni commessi all’interno del parco Orto de Tolomei, di Siena. Uno dei minorenni, altro destinatario di misura cautelare della custodia in carcere, è risultato irreperibile.Le ordinanze cautelari sono state emesse dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, su richiesta della Procura minorile. Tutto era accaduto la sera del 7 luglio al parco dell’Orto de Tolomei. Intorno alle 22:30, un gruppo di ragazzi di età compresa fra i 15 e i 18 anni — alcuni ancora in corso di identificazione —si sono avventati contro i malcapitati presenti all’interno del parco, col preciso scopo di impossessarsi dei loro averi.

tvi/gtr