Ex-Ilva: scontri a Genova tra manifestanti e forze dell'ordine

Dic 4, 2025
GENOVA (ITALPRESS) – Mattinata di tensione a Genova. Nei pressi della prefettura scontri tra i lavoratori dell’ex Ilva e le forze dell’ordine, all’arrivo del corteo per lo sciopero generale dei metalmeccanici della città. Per proteggere la zona sono stati schierati blindati e alari, le speciali cancellate usate anche durante il G8 del 2001. Un mezzo della fabbrica è stato usato per strapparne una. Nel frattempo la polizia ha lanciato diversi lacrimogeni. Poi la decisione di andare a occupare i binari della stazione Brignole. Dopo alcune ore i metalmeccanici in sciopero hanno sciolto il presidio e insieme ai mezzi pesanti dell’ex-Ilva hanno formato un nuovo corteo per tornare a Cornigliano, dove mantengono da lunedì il blocco stradale a oltranza.ia/xa8/sat/mrv

