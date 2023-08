Inquinamento da traffico: NO ai diesel Euro 5 dall’autunno alla primavera in orario diurno

Le regioni padane hanno anticipato di 2 anni il provvedimento europeo che sarebbe dovuto scattare nel 2025. Ma l’aria irrespirabile della pianura più fertile del mondo, nel periodo invernale (quindi con i riscaldamenti in funzione), ha indotto Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto ad adottare misure drastiche per diminuire lo smog.

Quindi per gli anni a venire, dal 15 settembre al 15 aprile dell’anno dopo, alcune categorie di veicoli non potranno più circolare. In questo ambito, fra un mese circa, la lista si allungherà, comprendendo anche i mezzi diesel Euro 5.

RICAPITOLANDO – Divieto di circolazione, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, per i mezzi che trasportano persone e merci, per tutti i diesel e benzina fino a Euro 2 incluso e per i Gpl e metano fino a Euro 1 incluso.

IN PROVINCIA – Divieto di circolazione dal lunedì al venerdì (7.30/19.30), per tutti i diesel fino a Euro 5 inclusi, per il trasporto persone e merci. Fino ad ora la restrizione valeva solo fino agli Euro 4. Le misure saranno valide nel periodo previsto e con gli orari descritti, nelle città di Alessandria (compresi i sobborghi), Acqui, Casale, Novi, Ovada, Tortona, Valenza.