Infortuni sul lavoro: rafforzare la cultura della sicurezza inserendola fra le materie di studio

“Le norme ci sono, come le sanzioni per chi non rispetta le regole: bisogna rafforzare la cultura della sicurezza, questa è la vera sfida per arrestare un fenomeno che continua a mietere vittime”. Così ha parlato l’assessore al lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, intervenuta domenica a Torino in occasione della 73^ giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro.

Nel suo discorso Chiorino ha sottolineato come sia “importante insistere sul concetto di partecipazione, inserendo la sicurezza sul lavoro tra le materie di studio in classe. Insegnando ai nostri ragazzi l’importanza di preservare la vita delle persone, responsabilizziamo e formiamo potenziali imprenditori e lavoratori di domani. Siamo in linea con il Governo Meloni nel ribadire quanto sia indispensabile acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi, delle regole già esistenti e potenziare il più possibile i controlli ispettivi, come già sta avvenendo con i nuovi 42 ispettori assunti in Piemonte. La sicurezza sul lavoro è un dovere ed un investimento per il futuro della nostra Nazione, morire per onorare un proprio dovere è inaccettabile, a maggior ragione da adolescenti. L’alternanza scuola/lavoro è un’opportunità a cui non possiamo rinunciare”.