Gruppo ACOS spa: acqua sicura a Pozzolo Formigaro, il comunicato sull’assenza di cloroformio

Gen 30, 2026 , , , , ,

In merito alle recenti notizie sulla presenza di cloroformio e altri solventi in alcuni pozzi del territorio di Pozzolo Formigaro, Gestione Acqua S.p.A. desidera rassicurare la popolazione. Nessuno dei pozzi citati negli articoli viene utilizzato per l’alimentazione dell’acquedotto del comune di Pozzolo Formigaro e del territorio limitrofo. L’acqua distribuita alle utenze proviene infatti dal vicino comune di Novi Ligure, attraverso le captazioni in località Bettole e l’interconnessione con il sistema acquedottistico della Val
Borbera. Desideriamo inoltre ricordare che tutti gli acquedotti gestiti da Gestione Acqua sono sottoposti a costante monitoraggio, nel pieno rispetto della normativa vigente. Le analisi comprendono anche la ricerca dei composti menzionati, i cui valori sono sempre risultati pienamente conformi ai limiti di potabilità previsti dalla legge. La qualità e la sicurezza dell’acqua erogata ai cittadini rimangono per noi una priorità assoluta.

