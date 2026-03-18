Calcio Sport

Serie A: Marco Giampaolo nuovo allenatore della Cremonese

Di

Mar 18, 2026

CREMONA (ITALPRESS) – La Cremonese ha ufficializzato il cambio di guida tecnica. Dopo l’esonero di Davide Nicola, il club grigiorosso ha reso noto di “aver affidato a Marco Giampaolo l’incarico di allenatore della prima squadra. Con 345 partite in Serie A in venti anni di carriera, il tecnico abruzzese è uno dei più esperti del massimo campionato grazie alle esperienze vissute alla guida di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino e Lecce. Per lui si tratta di un ritorno in grigiorosso dopo l’esperienza in Serie C del 2014-15. La proprietà e la società danno il bentornato al nuovo tecnico e gli augurano buon lavoro”. Giampaolo debutterà sulla panchina dei grigiorossi nel match in casa del Parma, in programma sabato alle 15. Eredita una squadra terzultima in classifica con 24 punti in 29 giornate, a -3 dal Lecce quartultimo.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Serie A: la Cremonese esonera Davide Nicola

Mar 18, 2026
Calcio Sport

Calcio: assegnata a tavolino al Marocco la Coppa d’Africa 2025

Mar 18, 2026
Calcio Sport

Champions League: Arsenal ai quarti col 2-0 al Leverkusen

Mar 18, 2026

Ti sei perso...

Calcio Sport

Serie A: Marco Giampaolo nuovo allenatore della Cremonese

Mar 18, 2026
TOP NEWS

Cina, portavoce “Paese continuerà a mantenere contatti con USA per visita Trump”

Mar 18, 2026
TOP NEWS

Fontana “Lombardia motore trainante dell’economia, da Anasf contributo importante”

Mar 18, 2026
IN EVIDENZA

Ponte sullo Stretto, Mele “Obiettivo partire con fase realizzativa dopo estate”

Mar 18, 2026