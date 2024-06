“Alluvione 1994, 30 anni dopo”: incontro pubblico sabato 22, ore 9, all’ex Taglieria del pelo

“A trent’anni dall’alluvione di Alessandria: il punto della situazione” è il titolo dell’incontro pubblico di sabato 22 giugno, ore 9, nella sala convegni all’ex Taglieria del Pelo (via Wagner 38), organizzato dalla Consulta per l’Ambiente del Comune di Alessandria.

La proposta di approfondimento e discussione cercherà di analizzare la sicurezza idraulica della nostra città, riflettere sul rapporto storico tra Alessandria e le sue acque, individuare e reagire agli eventi metereologici che determinano le maggiori criticità. Un primo incontro in cui verrà presentata una “fotografia dell’esistente”, ovvero quanto è stato fatto e quanto è in programma con finanziamento, in previsione di eventi pubblici che verranno organizzati in autunno e in occasione dell’anniversario del 5 e 6 novembre 1994.

Sono previsti interventi degli architetti Claudio Delponte (Settore Urbanistica) e Antonio Maria Zappa (Settore Opere Pubbliche) del Comune di Alessandria. Inoltre sono stati invitati rappresentanti di Protezione Civile e AIPO; moderatore dell’incontro sarà Pierluigi Cavalchini.