Guerra in Ucraina, Meloni: “Da Russia nessun passo avanti concreto per la pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Insieme abbiamo come sempre ribadito il nostro impegno per arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina, rinnoviamo il nostro sostegno agli sforzi in questo senso. Si sta lavorando a un nuovo turno di negoziati”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa in occasione dell’incontro con il primo ministro di Danimarca, Mette Frederiksen. “La prima cosa che dobbiamo fare è ringraziare il presidente Zelensky, il governo ucraino per aver dimostrato con chiarezza, anche e soprattutto in queste settimane, la sua sincera volontà di perseguire la pace aderendo a una richiesta di cessate il fuoco, a una disponibilità di negoziati anche ad alto livello. Da parte russa, invece, non abbiamo visto alcun passo in avanti concreto”.mca3/sat

(Fonte video: Palazzo Chigi)

Navigazione articoli