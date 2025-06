Venerdì 20 giugno: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lionel Richie (1949), Usa, cantante.

frontman dei ‘Commodores’, poi solista. Le canzoni più famose sono ‘Easy’, ‘All night long’, ‘We are the world’ (scritta con M. Jackson contro la fame in Africa, fece 20 milioni di copie e raccolse 50 milioni $) e ‘Say you say me’ (Oscar ‘86 per ‘Il sole a mezzanotte’). Con l’ultimo album ‘Tuskegee’ (’12) svoltò sul ‘country’ e si rilanciò. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi.