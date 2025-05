Migranti, la premier Meloni: “Aprire il dibattito su alcune convenzioni UE”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa sera siamo qui, tra le altre cose, per annunciare una nuova iniziativa comune che Italia e Danimarca hanno deciso di portare avanti insieme, ma che coinvolge anche altri Paesi ed è rivolta a tutti i nostri partner, per darci un obiettivo particolarmente ambizioso: aprire il dibattito pubblico, politico, su alcune convenzioni europee alle quali siamo legati e sulla capacità di quelle convenzioni, oggi, a distanza di qualche decennio da quando sono state scritte, di affrontare le grandi questioni del nostro tempo, a partire proprio dal tema del fenomeno migratorio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa, in occasione dell’incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro di Danimarca, Mette Frederiksen. mca3/sat

(Fonte video: Palazzo Chigi)

