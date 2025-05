Venerdì 23 maggio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

a lui si devono i criteri della ‘moderna classificazione di animali e piante’. Arrivò a chiamare le piante con la ‘nomenclatura binomiale’, per genere e specie. Il nuovo sistema identificò 24 classi di piante, distinte in base a struttura e disposizione di stami e pistilli. Nell’universo animale, invece, individuò ‘6 grandi classi’,

Massimo Ceccherini (1965), Italia, attore.

Divenne famoso con i film comico-amorosi di Pieraccioni: ‘I laureati’, ‘Il ciclone’, ‘Il paradiso all’improvviso’. Nel ’01 affiancò la Carrà a Sanremo, ma la sua comicità non piacque alla stampa. Dopo una lunga assenza, tornò in TV a ‘L’isola dei famosi’ (’06) da cui fu escluso per una bestemmia in diretta. Nel ’13 fu protagonista a teatro con ‘Gli arrokkettati’, 2 anni dopo fu nel cast de ‘Il professor Cenerentolo’ di Pieraccioni. Rifece nel ’17 ‘L’isola dei famosi’, poi nel 2023 è stato co-sceneggiatore nel film “Io capitano” di Matteo Garrone. Ultimo film ‘Pare Parecchio Parigi’ (2024.