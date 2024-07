Mercedes, due nuovi modelli plug-in ad alte prestazioni

ROMA (ITALPRESS) – Con la nuova Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid 4Matic+ SUV e Coupé il marchio di auto sportive e ad alte prestazioni della stella a tre punte, arricchisce la gamma con due nuovi modelli ibridi plug-in ad altre prestazioni. Grazie ad un’autonomia full electric che arriva fino a 87 chilometri, si dimostrano una scelta efficace anche nell’utilizzo di tutti i giorni. La base di partenza è il turbo 6 cilindri in linea da 3 litri che per l’utilizzo ibrido è stato modificato portando la potenza a 449 cavalli. Gli aggiornamenti includono un software riprogrammato e un’ulteriore radiatore nel frontale. Il sei cilindri in linea è abbinato a un motore elettrico da 100 chilovatt, a una batteria di trazione con capacità installata di 31,2 chilovattòra e alla trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ completamente variabile. La potenza complessiva è di 544 cavalli con 750 niutonmetri di coppia per una accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 4 secondi e 7 centesimi e una velocità limitata elettronicamente a 250 chilometri orari. Fino a 140 chilometri orari è possibile viaggiare in modalità puramente elettrica. A bordo è presente un caricatore con una potenza di ricarica di 11 chilovatt per la ricarica a corrente alternata. Inoltre, a richiesta, è disponibile un caricatore rapido da 60 chilovatt per la corrente continua. Questo consente di caricare la batteria dal 10 all’80% in 20 minuti. I due modelli si distinguono per particolari elementi di design all’interno e all’esterno. Cerchi in lega leggera da 21 pollici e impianto frenante ad alte prestazioni AMG. All’interno, il sistema di infotainment MBUX comprende display e funzioni specifiche per l’ibrido come lo stato di carica e la temperatura della batteria, nonché sull’autonomia elettrica.

