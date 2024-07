Auto usate, mercato in crescita a giugno

ROMA (ITALPRESS) – Segno più nel mese di giugno per il mercato italiano dell’auto di seconda mano. I passaggi di proprietà delle autovetture al netto delle minivolture hanno messo a bilancio un incremento dell’1,5% rispetto a giugno 2023, che sale al 6,6% in termini di media giornaliera in ragione della presenza nel mese di una giornata lavorativa in meno. I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA. Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 157 usate nel mese di giugno e 181 nel primo semestre dell’anno. Nulla di nuovo sul fronte delle alimentazioni. A giugno sul mercato dell’usato sono ancora una volta in pole

position le alimentazioni tradizionali, gasolio e benzina, mentre proseguono la crescita le vetture ibride a benzina, che con un incremento del 52% rispetto all’analogo mese del 2023 conquistano una quota di mercato del 7,7%. In aumento anche le compravendite di auto elettriche che tuttavia raggiungono ancora a giugno una limitata quota dello 0,9%.

sat/mrv

Navigazione articoli