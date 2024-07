Fiat, 125 anni di storia e tante novità

ROMA (ITALPRESS) – Il futuro del brand Fiat è sempre più definito, grazie a una gamma destinata a crescere già nei prossimi 18 mesi. Il festeggiamento dei primi 125 della Fabbrica Italiana Automobili Torino al Lingotto ha infatti riservato molte sorprese. Ma andiamo con ordine. L’attuale Panda continuerà ad essere prodotta a Pomigliano almeno fino al 2030, anche nella versione ibrida. Al modello lanciato nel 2012, e prodotto da sempre nello stabilimento campano, si affiancherà anche la nuova Grande Panda che sarà ordinabile dall’autunno. Sarà assemblata in Serbia, sulla base della piattaforma Stla Small, che in Italia non è prevista. Sulla medesima base nel 2025 arriverà poi una versione “multipla” molto capiente e nel 2026 una versione “suv”. Modelli che saranno non solo a Kragujevac, ma ovunque le linee di produzione della Stla Small sono presenti. In Italia invece sarà prodotta la nuova 500 ibrida, che da fine 2025 affiancherà la produzione della 500 elettrica a Mirafiori. Il telaio sarà lo stesso, modificato per accogliere il motore termico da un litro di cilindrata e un sistema elettrico che ridurrà i consumi. Già alla fine di quest’anno è invece prevista una versione della 500 elettrica dedicata a Giorgio Armani. Si lavora a nuove versioni anche sulla gamma della 600, che si basa sulla piattaforma Stla Medium, ed è assemblata in Polonia nello stabilimento di Tychy, sia per la versione elettrica che per quella ibrida. C’è infine la Topolino, che è omologata come un quadriciclo, ed è prodotta in Marocco, e su cui sono già state pensate molte varianti. Per il resto l’amministratore delegato di FIAT Olivier Francois non si sbilancia, anche se a marzo aveva presentato molte altre varianti della Grande Panda, che potrebbero vedere la luce dopo il 2026, ma per ora non c’è nulla di ufficiale.

