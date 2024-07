“Una gran bella giornata dedicata ai kart: prima di tutto il divertimento, poi qualche sana battaglia in pista ma, soprattutto, l’occasione per trascorrere un po’ di tempo tra soci del club che condividono la passione non solo per la Ferrari, ma più in generale per lo sport delle quattro ruote. Mi piace sottolineare che il momento di aggregazione è poi proseguito col post gara a cena”. Non ha dubbi Franco Giuliani, presidente di Scuderia Ferrari Club Alessandria, dopo la seconda edizione della gara endurance tra i soci del sodalizio alessandrino che si è disputata domenica 21 luglio sulla pista di kart di Bosco Marengo.

I 27 partecipanti, suddivisi in 9 team da 3 piloti ciascuno, si sono sfidati a suon di giri veloci sulla pista gestita dalla famiglia Percivale. Tutto si è svolto come se si trattasse di una corsa vera: prima il briefing tecnico coi responsabili del circuito, con spiegazione delle regole, significato delle bandiere e modalità di assegnazione delle zavorre, a seconda del peso del conduttore.

Le prove libere (12 minuti) e quelle cronometrate (5 minuti) hanno permesso di prendere confidenza col tracciato, poi il semaforo verde hai determinato questa classifica finale:

1º Team Icemen – Lorenzo Sammartano, Alessandro Francese, Andrea Actis Caporale

2º Team Team #51 – Stefano Bava, Franco Giuliani, Matteo Rizzo

3º Team Tanto le dovevo – Alberto Grimoldi, Marco Petrini, Andrea Grimoldi

L’evento

Incontenibile l’entusiasmo del presidente Giuliani: “Un ringraziamento speciale va a Marco Petrini, commentatore di Eurosport, che non solo si è cimentato alla guida del kart, ma ha sfruttato le pause tra un turno e l’altro per fare una vera e propria cronaca live dell’evento. E ringrazio anche Filippo Percivale, titolare della pista che, col suo staff, si è dimostrato altamente professionale facendoci sentire per due ore dei piloti professionisti, e la Croce Verde di Felizzano che ci ha fornito un’ambulanza presente per tutta la durata della competizione”.