ROMA (ITALPRESS) – “Sento il dovere, ma anche il sentimento vero, di ricordare un grande campione che ha onorato l’Italia, un vero ambasciatore d’Italia nel mondo, il primo sportivo che è riuscito a fare stare svegli gli italiani e non per la televisione; c’era soprattutto la radio, coinvolgendo sportivi e non sportivi”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricordando in Aula Nino Benvenuti scomparso il 20 maggio. mgg/mca2

Fonte video: Senato

