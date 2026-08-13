Il Ferrari Club di Alessandria in Puglia per un incontro con Antonio Giovinazzi

Una trasferta nel segno della passione per i motori, della Ferrari e dell’amicizia tra club. Il Ferrari Club di Alessandria ha raggiunto nel weekend dal 7 al 9 agosto la Puglia, per incontrare Antonio Giovinazzi e i soci del suo fan club, dando vita ad un significativo momento di confronto e condivisione.

La delegazione del club mandrogno è stata accolta da Vito Torres, presidente del fan club dedicato al pilota pugliese, che ha accompagnato gli ospiti nella sede dell’associazione, dove è stato possibile ammirare la ricca collezione di memorabilia dedicati alla carriera di Giovinazzi e al mondo delle corse. L’idea della trasferta è nata da un incontro avvenuto a Imola, in occasione di una gara alla quale il Ferrari Club Alessandria aveva partecipato per sostenere il proprio socio Alessandro Pier Guidi, compagno di abitacolo di Giovinazzi sulla Ferrari 499P.

LE PAROLE – Spiega Franco Giuliani, presidente del Ferrari Club Alessandria: «Eravamo ad Imola per tifare il nostro socio Alessandro Pier Guidi e abbiamo conosciuto il presidente del fan club di Giovinazzi. Mi è venuta così l’idea di questa trasferta-gemellaggio, all’insegna dei motori e della Ferrari, in particolare della 499P, che con Alessandro, Antonio e James Calado ci ha regalato gioie sportive immense».

La Ferrari 499P (wikipedia)

Un legame nato dalla comune passione per il Cavallino Rampante, consolidato attraverso le emozioni regalate dalla Ferrari 499P, protagonista nel Mondiale Endurance e capace di unire idealmente tifosi e appassionati ben oltre i confini geografici. A suggellare la giornata non poteva mancare la foto di gruppo con Antonio Giovinazzi, insieme al trofeo del titolo mondiale conquistato nel 2025. Un’immagine simbolica che rappresenta il nuovo rapporto instaurato tra il Ferrari Club Alessandria e il fan club del pilota, nel segno di una passione condivisa per la Ferrari e per il mondo delle competizioni automobilistiche. Il gemellaggio tra i due club rappresenta così un ulteriore esempio di come lo sport sappia creare occasioni di incontro, amicizia e condivisione, trasformando la passione per i motori in un legame che va ben oltre la pista.

Franco Giuliani con Antonio Giovinazzi