TOP NEWS

Martello d’argento per Sara Fantini, 74.35 agli Europei di Birmingham

Di

Ago 13, 2026

BIRMINGHAM (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Sara Fantini è medaglia d’argento nel lancio del martello agli Europei di atletica in corso a Birmingham. La classe ’97 dei Carabinieri si conferma sul podio continentale a due anni dall’oro di Roma 2024, grazie alla misura di 74.35 realizzata al primo tentativo, senza poi riuscire a migliorarsi. Nei successivi lanci l’azzurra ha collezionato un nullo, un 73.81, un 74.11, un 73.41 e un 72.14. A trionfare è la finlandese Silja Kosonen, imprendibile a 76.28, mentre il bronzo va alla norvegese Beatrice Nedberge Llano (72.88).
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Il Psg vince la seconda Supercoppa Europea di fila, Aston Villa battuto 2-1

Ago 13, 2026
TOP NEWS

Cina, a luglio la quota mensile di vendite di veicoli a nuova energia oltre il 60%

Ago 12, 2026
TOP NEWS

Italia argento nella 4×100 stile libero donne agli Europei di Parigi

Ago 12, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Il Psg vince la seconda Supercoppa Europea di fila, Aston Villa battuto 2-1

Ago 13, 2026
TOP NEWS

Martello d’argento per Sara Fantini, 74.35 agli Europei di Birmingham

Ago 13, 2026
TOP NEWS

Cina, a luglio la quota mensile di vendite di veicoli a nuova energia oltre il 60%

Ago 12, 2026
TOP NEWS

Italia argento nella 4×100 stile libero donne agli Europei di Parigi

Ago 12, 2026