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Cina, a luglio la quota mensile di vendite di veicoli a nuova energia oltre il 60%

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Ago 12, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le vendite di veicoli a nuova energia (NEV) in Cina a luglio hanno rappresentato per la prima volta oltre il 60% delle vendite mensili di auto nuove, mentre la quota complessiva nei primi sette mesi ha superato il 50%. E’ quanto mostrano i dati del settore diffusi oggi.
Nel solo mese di luglio, la produzione e le vendite di NEV hanno superato rispettivamente 1,57 milioni e 1,56 milioni di unità, con aumenti su base annua del 26,8% e del 23,7%, secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).

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