Mercoledì 13 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno

Una bottiglietta d’acqua può costare 0.50 € al supermercato, 3 € al cinema o 5 € in aereo. Cambia il valore per il luogo in cui si trova. Quindi, quando vi sentite di valere zero, forse siete solo nel posto sbagliato. (Dal web)

Santi del giorno

Sant’Ippolito (Sacerdote e Martire, protettore di cavalli e carcerieri), San Ponziano (Papa e Martire), San Benildo Romancon (Religioso), San Cassiano di Imola (Martire), San Cassiano di Todi (Vescovo e Martire), Santa Concordia (Martire), Santa Radegonda (Regina di Francia).

Accadde oggi

1942 uscì ‘Bambi’ . Quinto film d’animazione Disney: opera destinata a rimanere nella storia del cinema e nel cuore di alcune generazioni. Tratto dal romanzo di Felix Salten (’23), ebbe protagonisti solo animali: il cerbiatto Bambi, i suoi amici Tamburino (coniglio), Fiore (pùzzola) e Faline (cerbiatta). In Italia arrivò nel ’48.

Nati famosi

Giovanni Agnelli ( 1866 -1945), Italia, imprenditore. Nato a Villar Perosa (TO) da una famiglia di proprietari terrieri, Giovanni Francesco Luigi Edoardo Aniceto Lorenzo Agnelli fu ufficiale di cavalleria, poi fondò con alcuni nobili la ‘ Società Anonima Fabbrica Italiana di Automobili’ (11 luglio 1899) che diventò FIAT. Imprenditore anche in editoria ( La Stampa ) e sport (Juventus e Sestriére), negli anni ’40 ‘il Senatore’, 70enne, scelse come successore il nipote omonimo Gianni (detto ‘l’Avvocato’), secondogenito del figlio Edoardo, morto in un incidente aereo (’35).

