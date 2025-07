Go-kart: Sammartano a Viterbo, pista molto tecnica, per risalire in classifica

Lorenzo Sammartano è atteso nel weekend da un vero e proprio tour de force sul rinnovato “Leopard Circuit” di Viterbo che ospiterà il consueto “Mojo Trophy Rotax”, giunto alla 13^ edizione e valido anche per il Rotax Max Challenge. La particolarità di questo evento è la validità di ben 3 risultati per la classifica, anziché i soliti 2.

LE PAROLE – Il giovane kartista alessandrino, da quest’anno impegnato nella categoria Senior, in gara sempre coi colori del team Mkc, spiega la tattica di gara: “Affronterò una pista molto tecnica, veloce e con alcuni saliscendi. I tratti distintivi del circuito sono la chicane veloce in salita e la cosiddetta “chiocciola”, una curva parabolica a sinistra a stringere, seguita da una curva a destra più lenta, da percorrere in successione. Lì le doti di guida possono fare la differenza”.

IL TRACCIATO – Viterbo è definito polivalente: lungo 1.300 metri, con una larghezza tra 9 e 10 metri, presenta 16 curve, 10 a destra e 6 a sinistra e 2 rettilinei principali di 170 metri ciascuno.

LA CLASSIFICA – Attualmente Sammartano si trova in 18^ posizione (su 44 piloti) con 252 punti: davanti a lui almeno una decina di concorrenti sono raggiungibili, ad una manciata di lunghezze, quindi ottenere buoni piazzamenti in terra laziale farebbe compiere un bel passo in avanti nella generale.

Lorenzo Sammartano in gara col numero 326 (foto: Elia Carlino)