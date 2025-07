Il ‘Villa Sparina Gavi 2023’, fra i 20 migliori vini bianchi al mondo, finisce sul New York Times

Il “Villa Sparina Gavi 2023” è finito sul New York Times, selezionato da Eric Asimov, firma autorevole del settore, tra i 20 migliori vini estivi sotto i 20 dollari tra etichette iconiche di tutto il mondo. Il prestigioso bianco di Villa Sparina, azienda associata Cia Alessandria-Asti, è l’unico vino italiano nella selezione di Asimov, che ha dedicato un articolo sui bianchi da bere in estate, con temperature che a New York sfiorano i 40 gradi. Il prezzo USA del ‘Villa Sparina Gavi 2023′, in Enoteca e al dettaglio, è nella fascia 15-20 dollari, ma arriva a 40-60 $ nella carta vini della ristorazione.

LE PAROLE – Commenta il titolare Massimo Moccagatta: «Un riconoscimento straordinario che porta il nome di Gavi, e delle nostre colline luminose e autentiche, sulle pagine di uno dei giornali più prestigiosi al mondo. Con orgoglio e passione brindiamo a questo momento! La nostra quota di mercato USA è purtroppo del 30%: dico ‘purtroppo’ a causa dei dazi imposti, che speriamo siano rivisti. Incrociamo le dita perché si possano attestare intorno al 15%, una maggiorazione che sarebbe per noi ancora sostenibile. Ad avvertire la contrazione di mercato sono, comunque, più i vini rossi».

L’articolo del NYT si può leggere qui: https://www.nytimes.com/2025/07/03/dining/drinks/summer-wines-under-20-dollars.html