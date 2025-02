Saluzzo si prepara alla grande sfilata del 97° Carnevale di domenica 2 marzo

È attesa la tradizionale invasione di pubblico domenica 2 marzo, dalle 14, nel centro di Saluzzo, per il via alla grande sfilata dei carri e delle maschere del 97° Carnevale Città di Saluzzo – 7° “Carnevale delle 2 Province”, tra i più antichi e tradizionali dell’intero territorio piemontese, come dimostra il titolo di “Carnevale storico” confermato dal Mibact. La “Gran Baldoria” torna ad animare la Capitale del Marchesato con la presenza chiassosa e festante di 10 carri e centinaia di figuranti, preceduta come ormai da tradizione dal Carnevale di Barge, giunto alla 10^ edizione, che aprirà il programma del week-end: venerdì 28 febbraio, alle 20, presso l’ala comunale di Barge, ci sarà l’investitura di Gian e Gina di Barge, “antipasto” della grande sfilata notturna dei carri in programma sabato 1° marzo con il via alle 20.30 da viale Mazzini.

Per maggiori informazioni sugli appuntamenti è possibile contattare la Fondazione Amleto Bertoni, organizzatrice del Carnevale di Saluzzo, all’indirizzo e-mail [email protected].

Il programma del Carnevale continuerà lunedì 3 marzo al Pala CRS di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri 16): alle 15 si terrà il “Ballo dei bambini” e alle 22 il grande veglione dedicato ai giovani, in collaborazione con le maschere degli Amis del Carlevè.

Martedì ‘grasso’, 4 marzo, chiusura del Carnevale con il luna park (in piazza XX Settembre e in piazza Cavour) per i bambini.