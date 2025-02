Marzo Donna 2025 ad Alessandria, 50 giorni di eventi

Marzo è il mese dedicato alla celebrazione delle donne. Ogni anno infatti, l’8 marzo si festeggia la Giornata Internazionale della Donna, un’occasione per riflettere sulle conquiste ottenute e sul percorso da intraprendere per raggiungere la parità di genere. Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, di concerto con la Consulta Comunale Pari Opportunità, ha lavorato per proporre una rassegna dedicata alla celebrazione del ruolo della donna nella società, attraverso differenti declinazioni: lavorative, artistiche, culturali, storiche e sociali.

A partire da sabato 1° marzo fino a sabato 19 aprile protagonista indiscussa sarà la figura della Donna, valorizzata, celebrata e raccontata a 360°, attraverso ogni forma artistica e culturale, per regalare una visione trasversale del mondo femminile nella società di ieri e di oggi. Tante le iniziative messe in campo, organizzate grazie alla collaborazione delle Associazioni culturali e di genere, attivamente coinvolte sul territorio alessandrino e legate tra loro dal filo conduttore dell’universo femminile.