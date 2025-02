ROMA (ITALPRESS) – Un secondo piatto leggero, digeribile e ricco di sapore: le polpettine di vitello al profumo di salvia sono perfette per chi vuole mangiare con gusto senza appesantirsi. Scopri come prepararle in pochi minuti con ingredienti semplici e accompagnarle con le verdure di stagione. Ad illustrarne la ricetta è Rosanna Lambertucci nella nuova puntata di La Salute Vien Mangiando.

