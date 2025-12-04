IN EVIDENZA

Nelle cucine del Quirinale tre ragazzi di Nisida aspiranti cuochi

ROMA (ITALPRESS) – Nelle cucine del Quirinale i ragazzi dell’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida (Napoli). Il progetto ideato nel 2023 ha già visto la partecipazione 2 giovani dell’IPM a Roma nelle cucine del Colle l’anno scorso. Dopo la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio a Nisida per l’inaugurazione dell’anno scolastico, a settembre 2025, si è giunti a questa seconda edizione. Grazie al parere favorevole del magistrato di sorveglianza e con i percorsi di formazione attivati presso Nisida, i ragazzi che svolgono attività di cucina e catering con “Monelli tra i Fornelli” possono testare la loro preparazione e imparare nuove tecniche nella cucina della casa degli italiani, dove ad accogliere i tre ragazzi aspiranti cuochi hanno trovato oltre agli chef del Quirinale il capo dello Stato Mattarella, che ha fortemente voluto questo progetto.

Fonte video: Quirinale

