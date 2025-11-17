‘Qualità della vita’, classifica 2025: Alessandria all’80° posto, ultima in Piemonte e in tutto il Nord

La classifica di Italia Oggi–Ital Communications, uscita settimana scorsa e realizzata in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, è stilata sulla base di 92 indicatori, suddivisi in 9 macro-categorie: “Affari e Lavoro”, “Ambiente”, “Istruzione”, “Popolazione”, “Reati e Sicurezza”, “Reddito e Ricchezza”, “Salute”, “Sicurezza Sociale” e “Turismo e Cultura”. Le 107 province, a seconda del loro punteggio, vengono poi divise in 4 gruppi: “Buona”, “Accettabile”, “Discreta”, “Insufficiente”. Alla provincia con il posizionamento migliore vengono assegnati 1.000 punti, mentre 0 punti a quella peggiore.

LA CLASSIFICA – In testa c’è Milano, 1.000 punti, davanti a Bolzano (984), Bologna (915), Firenze (892) e Monza (890). Sul fondo, categoria insufficienti, 22 città. Le ultime 5 sono: Agrigento (91), Foggia (79), Reggio Calabria (75), Crotone (60), Caltanissetta (0).

IN PIEMONTE e VALLE D’AOSTA – Comandano i capoluoghi: Torino, 26° posto, buona, 725 punti – Aosta, 27°, buona, 711 – Cuneo, 41°, accettabile, 652 – Verbania, 51°, accettabile, 583 – Novara, 54°, accettabile, 558 – Biella, 56°, discreta, 485 – Vercelli, 69°, discreta, 448 – Asti, 70°, discreta, 435 – Alessandria, 80°, discreta, 358.

LA NOSTRA POSIZIONE – Alessandria sta all’80° posto in classifica generale, con 358 punti, nel gruppo ‘Discreta’. Non benissimo, direi, soprattutto considerando che la città è ultima in Piemonte, ultima del Nord Ovest e ultima nell’intero Nord Italia. Dietro di essa solo tante città del Sud e qualcuna del Centro.