Passione, impegno e lavoro di squadra con Webuild per lo sport

ROMA (ITALPRESS) – “We dream, we build, we win”: sogniamo, costruiamo, vinciamo. È il filo rosso che unisce Webuild e cinque campionesse azzurre che rappresentano l’Italia nel mondo: Caterina Banti (medaglia d’oro a Parigi nella vela), Alice Bellandi (campionessa olimpica nel judo), Zaynab Dosso e Antonella Palmisano (atletica), Angela Carini (pugilato). Le loro storie e i loro valori di impegno e gioco di squadra, passione e determinazione, sono al centro della nuova campagna di comunicazione del Gruppo ‘Webuild per lo sport. Costruire un sogno: Storie di Campionesse’.

ari/gtr

