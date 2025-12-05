IN EVIDENZA

Aurigemma "Programma su sanità tenga conto del sacrosanto diritto alla salute"

Dic 5, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Questo incontro vede coinvolte tutte le parti in causa per parlare di un programma sulla sanità che possa tenere in conto il sacrosanto diritto alla salute, garantito dall’articolo 32 della nostra Costituzione, dalla sostenibilità economica e dall’omogeneità delle cure a livello nazionale per consentire di poter curare al meglio i cittadini, non solo della nostra regione, ma anche della nostra nazione”. Lo ha detto Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio Regionale del Lazio e Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, in occasione della presentazione, avvenuta all’interno della Sala Tevere della Regione Lazio, del libro “Pensare la sanità” di Luca Antonini e Stefano Zamagna.

