La spesa media per l’abete vero è di 38 euro, una scelta sostenibile nel rispetto dell’ambiente.

L’albero vero di Natale trova spazio quest’anno nelle case di 3,5 milioni di famiglie, anche se la maggioranza del 65% ricicla l’albero di plastica recuperato dalla cantina, mentre una minoranza lo compra nuovo di plastica. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ riferita alla tradizione natalizia più radicata, con l’86% che addobba l’albero, una percentuale largamente superiore a quella che fa il presepe, che sale addirittura al 93% nel caso dei giovani tra i 18 e i 34 anni.

La spesa

In media gli alessandrini per l’albero vero spendono 38 euro, anche se il 57% contiene il budget sotto i 30 euro, un altro 15% si orienta tra i 30 e i 50 euro, ma c’è anche un 13% che ha speso fino a 100 euro, e chi è andato addirittura oltre. I prezzi variano a seconda dell’altezza e delle varietà con gli abeti più piccoli che non superano il metro e mezzo venduti tra i 10 e i 60 euro a seconda della misura, della presenza delle radici ed eventualmente del vaso, mentre per le piante di taglia oltre i due metri il prezzo sale anche a 200 euro per varietà particolari.

L’utilità

“L’albero naturale concilia il rispetto della tradizione con quello dell’ambiente, a differenza delle piante di bassa qualità importate dall’estero – racconta il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco – gli alberi naturali italiani sono coltivati in terreni marginali, altrimenti destinati all’abbandono, e contribuiscono a migliorare l’assetto idrogeologico delle colline ed a combattere l’erosione e gli incendi”.

Aggiunge il direttore Coldiretti Alessandria Roberto Bianco: “L’albero finto è inquinante e impiega oltre 200 anni prima di degradarsi nell’ambiente. Un abete artificiale di 1,90 metri ha un’impronta di carbonio equivalente a 40 kg di gas serra, più di 10 volte rispetto ad un albero vero”.

Al termine delle festività, se non si può piantare l’albero in giardino, è bene informarsi per il recupero, cercando chi provvede a ripiantarli in ambienti adatti.