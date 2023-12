Ecco 40 nuovi vigili urbani da 27 realtà piemontesi: 8 saranno in città, altri 8 lavoreranno in provincia

Si è svolta settimana scorsa presso il Teatro Alessandrino di via Verdi, la solenne cerimonia di conclusione del 93° Corso Regionale di Formazione per Operatori di Polizia Locale.

Il percorso formativo è stato organizzato e promosso ad Alessandria da parte del Comando della Polizia Municipale della Città, d’intesa con il Settore della Polizia Locale della Regione Piemonte.

È stato il Comandante della Polizia Municipale di Alessandria, Alberto Bassani, nella veste di Direttore del Corso, a pronunciare l’intervento di epilogo che ha segnato formalmente la conclusione di un periodo in cui l’apprendimento delle discipline teoriche si è affiancato alle esercitazioni tecnico-operative, rivolte ai 40 nuovi Operatori di Polizia Locale, provenienti da 27 realtà territoriali piemontesi, di cui 8 lavoreranno in città e altri 8 in provincia.