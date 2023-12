Arriva il “Magico mondo del circo”, con gli ologrammi di animali. In città dal 22 al 7 gennaio

Da venerdì 22 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024 il Circo Medini fa tappa in Alessandria, per la prima volta con il suo innovativo spettacolo che combina tecnologia e creatività circense. Una proposta unica nel suo genere che impiega moderni sistemi di proiezioni olografiche di animali per portare in pista il magico mondo del “Circo del Futuro”, per stupire grandi e piccini.

Non mancheranno bellissime attrazioni aeree, equilibristi, acrobati, la donna laser, illusionisti, clown che lasceranno tutti a bocca aperta.

Inoltre, la sera del 31 dicembre, dalle ore 21.30, gran veglione di fine anno con uno spettacolo speciale per celebrare l’arrivo del 2024.

Il sindaco di Alessandria

Così Giorgio Abonante: “Siamo molto felici che il circo torni in Città. È un appuntamento che rimanda all’atmosfera natalizia. La famiglia Medini ha scelto la nostra città per presentare il suo nuovo spettacolo che sostituisce gli animali con gli ologrammi“.