Gli animali del Piemonte (più uno speciale) nel nuovo gioco da tavola “Bogianen”

Dai creatori di ‘Grandaland’, ‘Ciadel’ e ‘Merenda Sinoira’, l’ultima esilarante proposta che porta alla scoperta della fauna del Piemonte attraverso l’emblematico personaggio.

Il gioco

La “premiata ditta” cuneese che ha portato all’ideazione e al successo dei noti giochi da tavolo ‘Granda Land’, ‘Carte da Gieu’, ‘Ciadel’ e ‘Merenda Sinoira’ sforna una new entry: ‘Bogianen’.

Il nuovo gioco, illustrato da Simone Giraudo, porta i giocatori a riscoprire gli esemplari più noti della fauna piemontese, impegnandoli a riprodurne i versi, in un crescendo di risate e divertimento assicurati.

Lo scopo del gioco è arrivare a fine partita con il minor numero di carte in mano, dopo che sono uscite tutte e sette le “Bogianen”.

Bogianen, il personaggio identificato dal tipico epiteto che distingue i piemontesi (per ragioni storiche legate alla capacità di resistere in guerra), è il disturbatore del ritrovo di questi animali, immaginato ai piedi del Monviso: per questo motivo, ogni volta che una sua carta uscirà dal mazzo, i giocatori dovranno urlare “BOGIANEN!” e battere la propria mano sul tavolo… e chi arriva per ultimo, ahilui, si prende tutte le carte.

La variante

Disponibile anche una versione più complessa (per i grandi appassionati di giochi di carte e di società), ‘Bogianen’ è stato pensato per far divertire grandi e piccini.

Spiegano i creatori Enrico Dovetta e Luca Giraudo: “Chi partecipa dovrà imparare i versi degli animali e riprodurli nel momento in cui sul tavolo escono due carte uguali: la bravura e la rapidità, ma anche una buona dose di fortuna saranno gli ingredienti fondamentali che dovrà avere il giocatore per vincere… dopo prevedibili (ma divertenti) fallimenti nel tentativo di riprodurre il verso”.

Il gioco è stato realizzato in collaborazione con il profilo Instagram @piemontays, che da anni porta avanti la conoscenza di cultura, detti e modi di dire del nostro dialetto. È possibile acquistare il nuovo gioco sul sito internet dell’editore Demoela e in tutte le librerie, cartolerie e negozi di giocattoli del Piemonte convenzionati con il circuito: una mappa aggiornata è visibile sul profilo Instagram @grandaland.