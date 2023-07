Nova Coop: nei negozi di Alessandria e Valenza “Dona la spesa per gli amici animali”, l’8 luglio

L’8 luglio nei punti vendita Nova Coop torna la raccolta alimentare per le associazioni che assistono animali randagi o abbandonati. In provincia ad Alessandria e Valenza.

Per tutta la giornata, presso i negozi aderenti, sarà possibile offrire il proprio contributo per la cura e la nutrizione degli animali da affezione privi di una casa acquistando prodotti di prima necessità (crocchette, scatolette di cibo umido, biscotti) e donandoli ai Soci Coop e ai volontari presenti in negozio, appartenenti alle associazioni e alle strutture territoriali che si occupano di salvaguardare gli amici a quattro zampe in cerca di una sistemazione.

Nella zona di Alessandria le spese raccolte verranno consegnate a: Associazione Tutela Animali, Canile sanitario e Cascina Rosa (Alessandria) e Cuore di zampa (Valenza).

Le parole

Spiega il Direttore Politiche Sociali di Nova Coop, Carlo Ghisoni: “Dal nostro osservatorio sul mondo dei consumi ci accorgiamo che inflazione e carovita stanno minando il potere di acquisto. I nostri amici animali rischiano di diventare vittime incolpevoli di questa situazione, quando le spese si fanno insostenibili e in famiglia si devono fare scelte drastiche. Con questa edizione di “Dona la Spesa” intendiamo sostenere le associazioni che offrono un rifugio agli animali meno fortunati. Una rete di legami col territorio che diventa più salda nel tempo”.