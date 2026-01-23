Costume & Società Cucina Economia Video

Zootecnia: l’Italia perde allevamenti e importa più carne

Di

Set 23, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Meno animali negli allevamenti italiani, più carne dall’estero. È la fotografia di una zootecnia alle prese con costi in aumento, malattie, nuove regole e una crescente dipendenza dai mercati internazionali.
Secondo l’ultimo rapporto Istat, tra il 2006 e il 2025 il numero di capi è diminuito per quasi tutte le principali specie allevate. Gli ovini calano del 28,1%, i suini del 15,6% e i bovini del 12,2%, passando da 6,1 a 5,4 milioni di capi. In controtendenza bufalini e caprini.
E mentre gli allevamenti si riducono, cresce il ricorso alla carne importata: solo nell’ultimo anno le importazioni da Paesi extra Ue sono aumentate del 25% in quantità e del 38% in valore.
A pesare è anche la crisi del mais, coltivazione strategica per i mangimi, con superfici più che dimezzate negli ultimi 20 anni. Crescono invece soia e foraggi destinati all’alimentazione animale.
Non tutto il comparto è in difficoltà: la produzione di latte è aumentata del 27,2% e quella di formaggi del 17,7%.
Per gli operatori, però, la priorità resta rafforzare la produzione nazionale e garantire maggiore sicurezza negli approvvigionamenti, sostenendo una filiera Made in Italy sempre più sotto pressione.
sat/azn

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

La premier Meloni a Milano per la cena di gala della Fashion week

Set 23, 2026
Attualità Cinema Cultura & Eventi Video

Igor Righetti: “Ho raccontato Alberto Sordi come l’ho vissuto io”

Set 23, 2026
Economia IN EVIDENZA Politica

Dal Senato via libera definitivo alla legge sul nucleare sostenibile

Set 23, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Domani al Teatro Civico di Tortona alle 20.45 un incontro per parlare di abitazione e benessere

Set 24, 2026 Raimondo Bovone
Sport

Europei di pallavolo: Italia fuori ai quarti, battuta 3-2 dalla Finlandia

Set 24, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 24 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 23, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

La premier Meloni a Milano per la cena di gala della Fashion week

Set 23, 2026