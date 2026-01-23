Il cambiamento climatico arriva al supermercato





ROMA (ITALPRESS) – Il cambiamento climatico arriva anche tra gli scaffali dei supermercati. Insalate, pomodori, melanzane, zucchine e altre verdure scarseggiano dopo un’estate segnata da caldo estremo, siccità e fenomeni atmosferici violenti.

Particolarmente critica la situazione della quarta gamma, quella delle insalate già lavate, tagliate e confezionate. Secondo Confcooperative, per le coltivazioni in pieno campo le perdite arrivano fino al 40%, mentre per quelle in serra servirà ancora circa un mese per tornare ai livelli abituali.

A pesare sono soprattutto le alte temperature, la scarsità d’acqua e gli eventi estremi, dalla grandine ai temporali. E le difficoltà riguardano anche spinaci, rucola, songino, peperoni, carote, cetrioli e zucchine.

Una situazione che si riflette sulla disponibilità dei prodotti e sui costi lungo tutta la filiera. In alcuni supermercati sono comparsi avvisi ai consumatori che spiegano le temporanee carenze proprio con le condizioni climatiche.

E il problema potrebbe non essere solo stagionale: gli agricoltori, dopo una campagna difficile, potrebbero destinare più terreni alle colture economicamente più redditizie, riducendo le superfici dedicate alla quarta gamma.

Il cambiamento climatico, dunque, non è più soltanto una questione ambientale: arriva direttamente nel carrello della spesa.

sat/azn