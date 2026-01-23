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La premier Meloni a Milano per la cena di gala della Fashion week

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Set 23, 2026
MILANO (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Milano per partecipare alla cena inaugurale della Fashion week organizzata a Palazzo Reale dal Comune di Milano e dalla Camera nazionale della Moda italiana. Ad accoglierla il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa. La cena è stata organizzata in occasione dell’inaugurazione della mostra “Dalí e la moda”.
(ITALPRESS)
xu9/mrc/mca3

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