Mercoledì 24 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Pedro Almodóvar (1949), Spagna, regista.

vinse 2 Oscar: ‘Tutto su mia madre’ (’99) e ‘Parla con lei’ (’02). Ebbe anche 2 Golden Globe, 6 European Awards, 2 David e Leone d’oro alla carriera. Dichiaratamente ateo e omosessuale, è contrario alla psicoanalisi.