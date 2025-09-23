Mercoledì 24 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Ciò che conta non è fare molto, ma mettere molto amore in ciò che si fa. (Dal web)
Santi del giorno
San Pacifico da Sanseverino Marche, San Gerardo Sagredo (Apostolo d’Ungheria), San Coprio (Monaco in Palestina), Sant’Anatalo di Milano (Vescovo).
Accadde oggi
- 1948 fondata la Honda. Un giovane operaio, Soichiro Honda, ebbe l’idea di montare un motore su un telaio di bicicletta: prese vita la Honda Motor Company. Le prime moto, maneggevoli ed economiche, avevano 2 ali sulla fiancata: il logo storico.
- 1957 inaugurato il ‘Camp Nou’. Dopo 4 anni di lavori iniziò la storia del ‘Estadi del Futbol Club Barcelona’, dal 2001 Camp Nou. L’impianto dove giocano gli ‘azulgrana‘ fu ristrutturato nell’82 e nel ’94, e fra poco termineranno i lavori per portare la capienza da 99.354 posti a sedere a 106.000. Il Camp Nou ospita anche un museo, spettacoli musicali e sfilate.
- 1961 prima marcia della Pace. La Perugia-Assisi segnò una pagina fondamentale del pacifismo. Nata grazie al filosofo Aldo Capitini, puntò sul rifiuto della guerra e di ogni forma di violenza. Lì fece la sua prima comparsa anche la ‘bandiera arcobaleno’.
Nati famosi
- Francis Scott Fitzgerald (1896-1940), Usa, scrittore. Nato a Saint Paul (Minnesota) e morto a Hollywood, è tra i maggiori narratori Usa del ‘900. La sua produzione offrì un ritratto spietato della società americana, dissacrando il denaro e analizzando il disagio giovanile. ‘Il curioso caso di Benjamin Button’ (’22), ‘Il grande Gatsby’ (’25), ‘Tenera è la notte’ (’34) sono le opere più note, da cui furono tratti diversi film.
- Pedro Almodóvar (1949), Spagna, regista. Nato a Calzada de Calatrava, si formò da Francescani e Salesiani. Lavorò 12 anni in ‘Telefònica’ prima di darsi al cinema. Esplose con ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’ (’88), poi vinse 2 Oscar: ‘Tutto su mia madre’ (’99) e ‘Parla con lei’ (’02). Ebbe anche 2 Golden Globe, 6 European Awards, 2 David e Leone d’oro alla carriera. Dichiaratamente ateo e omosessuale, è contrario alla psicoanalisi.
- Marco Tardelli (1954), Italia, ex-calciatore e opinionista TV. Nato a Capanne di Careggine (LU), fu mediano di Pisa, Como, Juve, Inter, San Gallo (560-67). Vinse con la Juve 5 scudetti, 2 Coppe Italia, Coppa Campioni, Coppa Coppe, Coppa Uefa, Supercoppa Uefa. In Nazionale (81-6) fu Campione del Mondo ’82. La sua esultanza dopo il gol in finale è un’icona del calcio a livello di immagine. Da allenatore guidò Como, Cesena, Inter, Bari, Arezzo e fu vice di Trapattoni con l’Irlanda.
- Dorina Vaccaroni (1963), Italia, ex-fiorettista. Veneziana, iniziò il ciclo vincente del fioretto azzurro. Tra individuale e a squadre vinse 1 Oro, 1 Argento, 1 Bronzo Olimpici e 5 Ori Mondiali. Dal ’00 si dedica al ciclismo, partecipando a gare amatoriali e master.