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Napoli: sequestrati 16 quintali di sigarette di contrabbando, arrestato 1 italiano

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Set 23, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – Oltre 1.600 chilogrammi di sigarette di contrabbando sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un deposito di Giugliano in Campania, nel Napoletano. Nell’operazione è stato arrestato un cittadino italiano di 52 anni. L’intervento è stato eseguito dai finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Napoli, che durante un servizio di controllo hanno notato un furgone procedere ad alta velocità e imboccare improvvisamente una rampa di accesso a box seminterrati di un condominio. I militari hanno quindi sorpreso il conducente mentre prelevava da un box e caricava sul mezzo alcune casse di sigarette.

col5/gsl (Fonte video: Guardia di Finanza)

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