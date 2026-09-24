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Domani al Teatro Civico di Tortona alle 20.45 un incontro per parlare di abitazione e benessere

DiRaimondo Bovone

Set 24, 2026 , , , , , , , , , ,

CORPO, PERCEZIONE, AMBIENTE: dialogo tra Architettura e Scienze Biologiche.
Lions International e Studio Metafora firmano un appuntamento d’eccellenza per esplorare come lo spazio abitativo influenzi profondamente la salute e il benessere psicofisico.
Venerdì 25 settembre, ore 20.45 • Teatro Civico di Tortona – Sala del Ridotto – INGRESSO LIBERO – INFO- 338-9357661

IL TEMA – La casa non è più solo una questione di estetica o di metri quadrati, ma il vero e proprio “involucro biologico” che modella la nostra quotidianità, la postura e i livelli di stress. Di questo e molto altro si discuterà domani alle 20.45 al Teatro Civico di Tortona, in occasione della conferenza pubblica promossa dal Lions Club Specialty Valli Cultura Filosofia, con il patrocinio del Comune di Tortona.
L’incontro intende offrire una chiave di lettura innovativa e multi-disciplinare del vivere contemporaneo, puntando i riflettori su un target sempre più attento e consapevole: professionisti, famiglie e amanti del design che riconoscono nella qualità dello spazio abitativo un investimento primario per il proprio benessere psico-fisico. Un approccio multidisciplinare per l’abitare del futuro.
A guidare il pubblico in questo viaggio inter-disciplinare saranno 3 professionisti, che uniscono competenze tecniche, corporee e scientifiche: • Dario Canciani Ingegnere edile e cofondatore dello studio di progettazione Metafora di Tortona; • Emma PeracchioOsteopata e istruttrice di ginnastica posturale; Francesco OlivaBiologo nutrizionista ed esperto PNEI (Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia).

L’interno del Teatro Civico di Tortona

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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