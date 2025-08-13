IN EVIDENZA

Aumentano gli elefanti selvatici in Cina

Ago 13, 2025


PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – La popolazione di elefanti asiatici selvatici nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina è aumentata da 180 unità negli anni ’80 alle oltre 300 attuali, con un continuo incremento grazie agli sforzi di conservazione degli ultimi decenni, secondo quanto riportato dalle autorità locali.
Gli elefanti asiatici, una specie selvaggia protetta in Cina, hanno visto espandere il loro habitat grazie ai maggiori sforzi del Paese per preservare il loro ambiente naturale.
Gli elefanti selvatici, una volta timorosi degli esseri umani, si sono ora adattati a vivere accanto a loro. Entrano frequentemente nelle zone agricole e nei villaggi per cercare cibo. Per prevenire criticità, il Centro di Monitoraggio e Allerta Precoce per gli Elefanti Asiatici dello Yunnan utilizza droni, telecamere a infrarossi e altre attrezzature.

(Fonte video CCTV)

