Rosignano Monferrato: ricco fine settimana per ‘Golosaria’, tra spettacoli, mostre e prodotti tipici

Il Borgo di Rosignano Monferrato, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, aderisce anche quest’anno alla rassegna Golosaria Monferrato, in programma sabato 6 e domenica 7 maggio, con un fine settimana di iniziative che richiamano il tema prescelto dalla manifestazione: “Alla Scoperta delle Origini” per celebrare il “2023 Anno del Turismo di Ritorno”.

Proprio a questo tema è legata la doppia rappresentazione di “Fà fagot. Racconti di migranti”, spettacolo migrante con momenti musicali e teatrali in programma sabato e domenica alle ore 15.30 con ritrovo nel cortile del Palazzo Municipale (via Roma). Una prima parte dello spettacolo si svolgerà presso uno degli Infernot del centro storico di Rosignano Monferrato, per proseguire con un poetico percorso animato da letture che lo spettatore farà insieme agli attori, per poi raggiungere un secondo Infernot ove si svolgerà la seconda parte del reading-concerto al quale farà seguito una degustazione di vini e prodotti tipici.

“Fà fagot”, letteralmente “far fagotto”, significa raccogliere le proprie cose frettolosamente, avvolgerle in un tessuto annodato e andarsene via: è quello che, per necessità, all’inizio del ‘900 molti nostri avi hanno fatto. Si emigrava per cercar fortuna e costruire un avvenire migliore per sé e per la famiglia che rimaneva in Italia insieme al proprio cuore e ai propri affetti.

Lo spettacolo proposto, grazie a letture, declamazioni, musica e immagini, evocherà la “Nostalgia”, quel sentimento universale, tanto lacerante quanto dolce e appassionato, che i migranti hanno lasciato in eredità a tutti noi perché ci ricordassimo il valore profondo delle nostre radici alla terra natia.

Il tema del “fagotto” lo si potrà trovare anche nella proposta enogastronomica della ProLoco di Rosignano, disponibile sia sabato che domenica (dal pranzo alla cena) presso l’Info Point Turistico situato in piazza Sant’Antonio/via Bonelli. I prodotti De.Co. – Denominazioni Comunali – tipici del borgo saranno infatti raccolti all’interno di un “fagutin” (fagotto) che i visitatori potranno portar con sé e consumare negli angoli caratteristici del centro storico oppure gustare come picnic in uno dei numerosi punti panoramici del territorio rosignanese.

Gli eventi del Borgo di Rosignano Monferrato in occasione di Golosaria sono organizzati in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Contatti ed aggiornamenti: www.comune.rosignanomonferrato.al.it,

Facebook: “Rosignano Monferrato Info Point”.