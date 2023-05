Stasera, venerdì 5 maggio 2023, ore 21 a Spigno Monferrato (AL), 4° appuntamento della rassegna “Teatro nelle Valli Bormida”, proposto dalle Associazioni Stella Nova e Orizzonte, patrocinata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, con lo spettacolo

Lascia che sia fiorito… Fabrizio De André e Luigi Tenco tra le ombre di Spoon River

Testo e regia: Paolo La Farina

con Paolo La Farina, Monica Massone

Musica dal vivo: M° Benedetto Spingardi

Trama

Questo spettacolo di teatro e musica mette in scena alcuni dei personaggi delle poesie di Edgar Lee Masters raccolte nel volume “Antologia di Spoon River”, e le canzoni di Fabrizio De Andrè della raccolta “Non al denaro, non all’amore né al cielo”. Inoltre alcune delle canzoni di Luigi Tenco che potrebbero essere veramente ispirate ad alcuni dei personaggi dell’antologia.

La musica, la scenografia, le interpretazioni attoriali e le canzoni ci trasportano in un mondo straordinario tanto affascinante quanto reale, in cui le storie sono di grandissima e sorprendente attualità.

In scena Paolo La Farina e Monica Massone interpretano la storia dei personaggi, mentre il M° Benedetto Spingardi interpreta con tastiere e voce alcune indimenticabili canzoni di F. De Andrè e di L. Tenco, con la partecipazione di Alessandra Sini.

Info

Biglietto intero: € 15.00 – ridotto € 13.00

Prenotazioni: [email protected]

Spigno Monferrato: +39 389 0576711

Monastero Bormida: +39 348 4024894

www.rete-teatri.it

www.quizzyteatro.com